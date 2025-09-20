Visite guidée de l’église Notre-Dame de Saint-Clair Église Notre-Dame Saint-Clair-sur-Epte

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Classée au titre des monuments historiques depuis 1938, Notre-Dame de Saint-Clair constitue un élément structurant du centre-bourg historique, édifiée sur un sanctuaire Carolingien du XIe siècle, son choeur avec abside en cul de four, est la principale architecture romane, fin du XIe siècle, conservée dans le département du Val-d’Oise.

La commune est aujourd’hui connue pour son riche passé, marqué par le saint martyr Saint-Clair, célébré chaque 16 juillet lors d’une procession aux flambeaux et d’un feu en son honneur. Elle est aussi célébre pour le traité de Saint-Clair signé en 911, par lequel Charles le Simple reconnait la souveraineté de Rollon sur la Normandie.

Notre-Dame symbolise un héritage architectural et spirituel. Ses murs et son mobilier raconte des siècles de cultes et de transformations, marquant l’importance de ce lieu dans l’histoire de la commune et de la région.

L’église Notre-Dame est l’un des 5 sites du Val-d’Oise retenu par la Mission Patrimoine et la Fondation du Patrimoine dans le cadre du Loto du Patrimoine.

4 visites commentées par une historienne sont au programme de la journée afin de découvrir l’histoire et les trésors de l’église Notre-Dame.

Église Notre-Dame 3 place Rollon 95770 Saint-Clair-sur-Epte Saint-Clair-sur-Epte 95770 Val-d’Oise Île-de-France

Philippe Mauriras – Association La Feuille Saint-Clairoise