Visite guidée de l’église Notre Dame de Saint Yvi Eglise Notre Dame – Saint-Yvi Saint-Yvi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de l’église Notre Dame de Saint-Yvi construite entre 1514 et 1724. Visite commentée de l’enclos paroissial.

Une visite commentée en breton aura lieu le dimanche 21 septembre à 15h.

Eglise Notre Dame – Saint-Yvi Eglise Notre-Dame – 29140 Saint-Yvi Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne http://www.saint-yvi.bzh/paysage-a-decouvrir-st-yvi/histoire/33-un-peu-dhistoire-.html L’église, qui semble avoir conservé des éléments du 15e siècle, a été agrandie au siècle suivant (porche méridional refait et construction du transept). Le clocher a été reconstruit au début du 18e siècle.

Alain Le Métayer