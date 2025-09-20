Visite guidée de l’église Notre Dame des Missions Église Notre-Dame-des-Missions Épinay-sur-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Classée au titre des monuments historiques depuis 1994, l’édifice est le fruit de la collaboration de plusieurs artistes qui ont mêlé les arts et les cultures du monde. Laissez-vous conter son histoire et son architecture en venant découvrir son clocher-minaret, sa façade-pagode ou encore ses peintures intérieures.

Église Notre-Dame-des-Missions 100 Av. Joffre, 93800 Épinay-sur-Seine, France Épinay-sur-Seine 93800 Le Cygne d’Enghien Seine-St-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr »}] Pavillon des missions catholiques construit de 1929 à 1931 pour l’Exposition coloniale de Paris de 1931. Dessiné par Paul Tournon, architecte agréé de l’Archevêché, il est consacré « à la gloire de la conquête missionnaire de l’église catholique à travers les pays et les siècles ». En 1932, à la suite d’une souscription nationale lancée par le maréchal Lyautey, le pavillon est reconstruit en béton armé (le pavillon d’origine étant en matériau léger) comme église paroissiale d’Epinay-sur-Seine. Pour la façade, le maître-verrier Marguerite Huré utilise un nouveau procédé, la « brique huré », breveté en 1930. Les vitraux, peintures et sculptures sont réalisés par des artistes des Ateliers d’Art sacré (fondés en 1919 par les peintres Maurice Denis et Georges Desvallières) sous la direction d’Henri de Maistre.

Visite commentée

Ville d’Epinay-sur-Seine