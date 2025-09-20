Visite guidée de l’église Notre Dame du Lac Eglise Notre Dame du Lac Le Thor

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

L’église romane Notre-Dame du Lac, située au cœur du Thor, ancien bourg fortifié de la vallée de la Sorgue, témoigne de l’importance spirituelle et stratégique du lieu au Moyen Âge. Ses chapiteaux sculptés et son plan harmonieux illustrent la richesse artistique et l’enracinement historique du patrimoine provençal.

Édifiée au XIIe siècle, l'église Notre-Dame-du-Lac est un chef – d'œuvre d'art roman provençal, intégrant déjà des éléments gothiques, telles les croisées d'ogive bombées qui couvrent sa nef. Classée monument historique depuis 1832, elle attire nombre de touristes tout en inspirant artistes et écrivains, passés ou contemporains.

