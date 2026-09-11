Visite guidée de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Givet
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Givet
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Notre-Dame Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite guidée
Église Notre-Dame 11 place Carnot, 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est 03.24.42.98.42 http://www.givet.fr L’église Notre-Dame de Givet a été incendiée et reconstruite à plusieurs reprises. Datés de 1612, le chœur et la tour en sont les parties les plus anciennes.
De 1730 à 1732, l’église subit de profonds changements : l’ancienne nef devient le chœur. L’orientation initiale de l’édifice a été modifiée : faute de place, son agrandissement n’a pu se faire que vers la rue Notre-Dame, la Meuse étant trop proche.
Les orgues du XIXᵉ siècle ont été construits par le facteur d’orgues Cavaillé-Coll.
L’église abrite un tableau daté de 1620 (une crucifixion), inscrit au titre des monuments historiques, un maître-autel Renaissance en marbre et de très belles statues d’apôtres en bois doré.
Visite guidée
©Ville de Givet
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