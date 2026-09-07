Visite guidée de l’Eglise orthodoxe Notre Dame de la Dormition et de sa crypte, Cimetière russe, Sainte-Geneviève-des-Bois

Informations pratiques

Visite guidée de l’Eglise orthodoxe Notre Dame de la Dormition et de sa crypte 19 et 20 septembre Cimetière russe Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Eglise dédiée à la Dormition de la Mère de Dieu (Assomption de la Vierge Marie) inscrite sur la liste supplémentaire des monuments historiques, elle fut inaugurée en 1939. Construite et décorée par l’architecte et décorateur Albert Benois, elle possède de nombreuses icônes et peintures murales.

L’Association cultuelle orthodoxe de Sainte-Geneviève-des-Bois propose une visite commentée de l’église orthodoxe du cimetière russe.

Visite par le Père Anatole Negruta, recteur de l’église. Cela comprend la crypte de l’église entièrement décorée dans le style « néo russe » et réouverte au public après récente restauration.

La visite dure 30 minutes, tout renseignement auprès du secrétariat de l’église.

Deux petits « concerts témoignages » de chants liturgiques orthodoxes seront donnés par le chœur de l’église de la Dormition, le samedi à 16h et le dimanche à 13h30 sur le parvis de l’église (ou à l’intérieur en cas de mauvais temps). Accès libre, participation aux frais selon le bon vouloir de chacun au profit de la restauration de l’église.

Renseignement auprès du secrétariat de l’église au : 09 52 98 82 01 ou 07 82 99 00 24

Cimetière russe Rue Léo-Lagrange 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France

Visite commentée

Service culturel Sgdb