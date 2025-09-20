Visite guidée de l’église orthodoxe Notre-Dame-de-la-Dormition et de sa crypte Cimetière russe Sainte-Geneviève-des-Bois

Visite guidée de l’église orthodoxe Notre-Dame-de-la-Dormition et de sa crypte Cimetière russe Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’église orthodoxe Notre-Dame-de-la-Dormition et de sa crypte 20 et 21 septembre Cimetière russe Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Église dédiée à la Dormition de la Mère de Dieu (Assomption de la Vierge Marie) inscrite sur la liste supplémentaire des monuments historiques, elle fut inaugurée en 1939. Construite et décorée par l’architecte et décorateur Albert Benois, elle possède de nombreuses icônes et peintures murales.

L’Association cultuelle orthodoxe de Sainte-Geneviève-des-Bois propose une visite commentée de l’église orthodoxe du cimetière russe.

Visite par le Père Anatole Negruta, recteur de l’église. Cela comprend également la crypte de l’église entièrement décorée dans le style « néo russe » et réouverte au public après récente restauration.

Église ouverte au public le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 13h à 17h.

Commentaires donnés au fil des visites

Durée : 30 minutes

Renseignement auprès du secrétariat de l’église au :

09 52 98 82 01 ou 07 82 99 00 24

Cimetière russe Rue Léo-Lagrange 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France

Visite commentée

@Amis de l’histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois et ses environs