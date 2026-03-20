Visite guidée de l’église prieurale Place Aristide Briand Souvigny
Visite guidée de l’église prieurale Place Aristide Briand Souvigny samedi 28 mars 2026.
Visite guidée de l’église prieurale
Place Aristide Briand EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-03-28 2026-07-01 2026-09-01
Le musée de Souvigny propose la visite guidée de l’église prieurale de Souvigny avec accès à la chapelle Vieille des Bourbons et à la sacristie.
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Place Aristide Briand EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 99 75 musee.souvigny@wanadoo.fr
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English :
The Musée de Souvigny offers guided tours of Souvigny’s priory church, with access to the Old Bourbon Chapel and sacristy.
L’événement Visite guidée de l’église prieurale Souvigny a été mis à jour le 2026-03-17 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région