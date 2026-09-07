Visite guidée de l’église romane, Couvent, Feldbach

Informations pratiques

Visite guidée de l’église romane Samedi 19 septembre, 18h30 Couvent Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire et les secrets de ce joyau du patrimoine local !

Couvent 7 Rue de l’Église, 68640 Feldbach, France Feldbach 68640 Haut-Rhin Grand Est

Venez découvrir l’histoire et les secrets de ce joyau du patrimoine local!

mairiedefeldbach@wanadoo.fr