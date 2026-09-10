Visite guidée de l’église romane, Église Saint-Martin, Sallertaine

Informations pratiques

Visite guidée de l’église romane Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Martin Vendée

Limitée à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église romane lors d’une visite guidée avec Julie Joubert, guide, le samedi de 10h à 10h45.

Visite gratuite. Nombre de places limité à 30 personnes, sur réservation au 02 51 35 51 81.

Église Saint-Martin Place de la liberté, 85300 Sallertaine, France Sallertaine 85300 Vendée Pays de la Loire 0251355181 https://www.sallertaine.fr/bouger/equipements/eglise-romane L’église romane de Sallertaine est la plus ancienne des deux églises du village. La première mention de l’édifice date de 1080. Dédiée à Saint Martin, l’église appartenait alors au prieuré bénédictin adjacent, placé sous l’autorité de l’abbaye de Marmoutiers (près de Tours) fondée par Saint Martin lui-même.

Merveille de l’art roman, le monument reste un témoin indispensable à la compréhension de l’histoire du village. Aujourd’hui, il revit à travers son ouverture au public et à l’organisation régulière de concerts et d’expositions. Parking.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église romane lors d’une visite guidée avec Julie Joubert, guide, le samedi de 10h à 10h45.

©TV Vendée