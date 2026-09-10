Visite guidée de l’église romane, Eglise Saint-Nicolas-de-Brem, Brem-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée de l’église romane Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Nicolas-de-Brem Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite guidée de l’église romane de Brem-sur-mer par Julie Joubert – La Vendée de Julie, guide conférencière.

Découverte de l’histoire du site, de son architecture, des peintures médiévales et du portail sculpté.

Eglise Saint-Nicolas-de-Brem Rue du Prieuré, 85470 Brem-sur-Mer Brem-sur-Mer 85470 Vendée Pays de la Loire 02 51 90 92 33 http://www.payssaintgilles-tourisme.fr Abbatiale romane du XIè siècle. Portail sculpté XIè-XIIè à fronton triangulaire. Peintures murales fin XIIe dans le chœur (Crucifixion, Saintes Femmes au tombeau). Visite du cimetière, de la motte féodale ou tumulus Sur la D38 Brem-Brétignolles, suivre le fléchage de l’Eglise St Nicolas

Visite guidée de l’église romane de Brem-sur-mer par Julie Joubert – La Vendée de Julie, guide conférencière.

©La Vendée de Julie