Visite guidée de l’église Saint André de Bellentre, Eglise de Bellentre, La Plagne-Tarentaise

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint André de Bellentre Samedi 19 septembre, 14h30 Eglise de Bellentre Savoie

RDV devant l’église de Bellentre. Durée 1H30. Renseignements : Mairie de la Plagne Tarentaise (04 79 09 71 52). Visite animée par une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie – Fondation Facim.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Une immersion dans la période baroque et le quotidien des populations de montagne du XVIIIème siècle, entre piété et cultes populaires. Visite suivie d’un échange sur les coulisses de la préservation du mobilier religieux.

Eglise de Bellentre 73210 Bellentre La Plagne Tarentaise La Plagne-Tarentaise 73210 Bellentre Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une immersion dans la période baroque et le quotidien des populations de montagne du XVIIIème siècle, entre piété et cultes populaires. Visite suivie d’un échange sur les coulisses de la préservation…