Visite guidée de l’église Saint-André Église Saint-André Joigny

Entrée libre

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter un lieu de sépulture des comtes de Joigny en compagnie d’une guide-conférencière. Vous découvrez l’église Saint-André, ses magnifiques vitraux du XVIe siècle et sa fresque néo-gothique récemment restaurée.

Église Saint-André 20 Pl. de la République, 89300 Joigny, France Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

