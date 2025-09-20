Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy (Crandelles) Église Saint-Barthélémy Crandelles

Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy (Crandelles) Église Saint-Barthélémy Crandelles samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy (Crandelles) 20 et 21 septembre Église Saint-Barthélémy Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À travers les commentaires de Dominique Volpilhac, membre de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Architectural de Crandelles, découvrez l’architecture et l’histoire de l’église Saint-Barthélémy.

Église Saint-Barthélémy rue de l’église 15250 Crandelles Crandelles 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

© Aurillac Agglomération