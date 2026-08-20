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AGENDA · Crandelles

Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy, Crandelles

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Barthélémy · Crandelles

Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy, Crandelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Barthélémy
Adresse
rue de l'église 15250 Crandelles
Ville
15250 Crandelles
Département
Cantal

Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélémy Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de cet édifice d’origine romane, surmonté d’un clocher à peigne et présentant un vitrail classé du XVIe siècle ainsi que de nom-breuses reliques.

Église Saint-Barthélémy rue de l’église 15250 Crandelles Crandelles 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez l’histoire de cet édifice d’origine romane, surmonté d’un clocher à peigne et présentant un vitrail classé du XVIe siècle ainsi que de nom-breuses reliques.

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