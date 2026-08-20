Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy, Crandelles
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Barthélémy · Crandelles
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélémy Cantal
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez l’histoire de cet édifice d’origine romane, surmonté d’un clocher à peigne et présentant un vitrail classé du XVIe siècle ainsi que de nom-breuses reliques.
Église Saint-Barthélémy rue de l’église 15250 Crandelles Crandelles 15250 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez l’histoire de cet édifice d’origine romane, surmonté d’un clocher à peigne et présentant un vitrail classé du XVIe siècle ainsi que de nom-breuses reliques.
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