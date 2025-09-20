Visite guidée de l’église Saint-Baudèle Église Plombières-lès-Dijon

Sur inscription par téléphone auprès de Mme Delmas.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église de Plombières-lès-Dijon ouvrira ses portes pour mettre en valeur son histoire. Les visiteurs pourront découvrir son patrimoine architectural.

Église 3 Rue du 8 Mai 1945, 21370 Plombières-lès-Dijon, France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Plombières-lès-Dijon