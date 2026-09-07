Visite guidée de l’église Saint-Christophe de Chissey-sur-Loue, Église Saint-Christophe, Chissey-sur-Loue

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Christophe de Chissey-sur-Loue 19 et 20 septembre Église Saint-Christophe Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Durant près d’une heure, partez à la découverte du premier édifice classé au titre des Monuments historiques dans le Jura (1843) durant une visite commentée organisée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. L’église comporte des parties des Xe, XIIe et XIIIe siècles, ainsi que du mobilier et des statues datant du XVe au XIXe siècle.

Église Saint-Christophe 39380 Chissey-sur-Loue Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 42 81 50 32 https://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/

Durant près d’une heure, partez à la découverte du premier édifice classé au titre des Monuments historiques dans le Jura (1843) durant une visite commentée organisée à l’occasion des Journées du des…

© Christophe Maire