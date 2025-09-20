Visite guidée de l’église Saint-Clair à Montfroc (26560) Eglise Saint-Clair de Montfroc Montfroc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’église, restaurée depuis 2021, sera ouverte le samedi de 10h à 12h, et le dimanche de 10h à 12h, et de 15h à 17h.

Cette église a :

– en 2022, reçu le prix Régional des Rubans du Patrimoine ;

– en 2023, bénéficié d’un article dans le livre « Le Patrimoine, Histoires de Transmissions : Auvergne-Rhône-Alpes », Guy Sallavuard & Dominique Robert, Ouest-France, 2023 ;

– en 2024, reçu le prix Sésame dans la catégorie « Créer du lien social au service du vivre ensemble ». Ce prix a été remis à Paris le 19 juin 2024 par le président, Guillaume Poitrinat, de La Fondation du patrimoine.

Vous y découvrirez le travail de décoration de Dominique Pichou, artiste-peintre-scénographe, et notamment les vitraux qu’il a conçu. Vous pourrez apprécier le travail de restauration d’Emilie Masse sur 2 statues du XIXe siècle et sur le buste en bois polychrome de Saint-Clair datant du XVIIe siècle.

Le samedi 20 à 18h, un concert lyrique sera donné dans l’église.

Eglise Saint-Clair de Montfroc Route de l’église, 26560 Montfroc Montfroc 26560 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 75 11 71 https://cartepatrimoine.ladrome.fr/notice-1942 L’église Saint-Clair se situe au dessus du hameau des Asnières à Montfroc. Sa restauration récente (prix Régional des Rubans du Patrimoine 2022) a révélé une origine paléo-chrétienne. Plusieurs sépultures ont été découvertes lors des fouilles à l’intérieur de l’église dont une datée du VII/VIII siècle.

La décoration intérieure, remarquable, a entièrement été repensée par Dominique Pichou, artiste scénographe.

Depuis l’inauguration des animations culturelles sont régulièrement proposées (Concert, Exposition, Conférence, …). Parking

© Sauvegarde de Saint-Clair