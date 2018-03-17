Visite guidée de l’église Saint-Denis d’Amboise Amboise
mercredi 17 mars 2027 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Visite guidée de l’église Saint-Denis d’Amboise
21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-17 18:00:00
fin : 2027-03-17 19:30:00
Date(s) :
2027-03-17
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.
Visite guidée
Mercredi 17 mars à 18h
L’église Saint-Denis d’Amboise
Laissez-vous conter l’histoire de cette superbe église romane et gothique.
Patrick Léon, Conservateur en chef du patrimoine, vous présentera son ensemble mobilier exceptionnel, dont une Mise au Tombeau sculptée de la Renaissance.
Durée : 1h30 environ
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine
La réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est vivement conseillée. 5 .
21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.
L’événement Visite guidée de l’église Saint-Denis d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-09-09 par ADT 37
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