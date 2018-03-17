Informations pratiques

Amboise

Visite guidée de l’église Saint-Denis d’Amboise

21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-17 18:00:00

fin : 2027-03-17 19:30:00

Date(s) :

2027-03-17

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.

Visite guidée

Mercredi 17 mars à 18h

L’église Saint-Denis d’Amboise

Laissez-vous conter l’histoire de cette superbe église romane et gothique.

Patrick Léon, Conservateur en chef du patrimoine, vous présentera son ensemble mobilier exceptionnel, dont une Mise au Tombeau sculptée de la Renaissance.

Durée : 1h30 environ

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

La réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est vivement conseillée. 5 .

21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Denis d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-09-09 par ADT 37