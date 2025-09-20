Visite guidée de l’église Saint-Désiré Église Saint-Désiré Lons-le-Saunier

Entrée libre

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’église romane Saint-Désiré de Lons-le-Saunier et sa crypte pré-romane de 1060.

Église Saint-Désiré 64 Rue Saint Désiré, 39000 Lons-le-Saunier, France Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384240444 https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/eglise-romane-saint-desire Correspondant à une des plus anciennes communautés chrétiennes du Jura, cet édifice est aussi une des premières églises romanes de ce département. Elle conserve encore un ensemble de parties d’origine, dont la crypte de la première moitié du XIe siècle. L’église date du XIIe siècle, elle a été remaniée postérieurement : chapelles encadrant le portail occidental construites de 1484 à 1502, chœur reconstruit après l’incendie de 1595, clocher établi en 1604, nef voûtée après l’incendie de 1624, chapelles latérales du XVIIe siècle. Arasement du clocher en 1795, démolition des chapelles occidentales et de la première travée de la nef en 1809. Portail nord bâti en 1845, clocher reconstruit en 1880, portail néo-roman à l’entrée occidentale vers 1900. Sous le chœur, la crypte abrite le sarcophage de Saint-Désiré dans son abside.

© P. Blandin / Monuments historiques