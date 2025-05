Visite guidée de l’Eglise Saint-Etienne par la ville de Nevers – Place de la Charte Nevers, 30 mai 2025 18:00, Nevers.

Gratuit

Début : 2025-05-30 18:00:00

fin : 2025-07-25 19:30:00

Ce soir, l’église Saint-Etienne se révèle dans une visite pas comme les autres par le son, les parfums, le jeu ou les histoires, le bâtiment se raconte et se vit ! Cœur du quartier Saint-Étienne où se trouvent encore quelques-uns des plus beaux hôtels particuliers de Nevers, l’église était au 11e siècle le centre d’un bourg franc indépendant. Remarquable exemple d’architecture romane, son élévation à trois niveaux culmine à 18 mètres sous une voûte en berceau, et représente une prouesse qui restera inégalée jusqu’à la période gothique. Sa valeur se mesure aussi par le lien qu’elle a entretenu avec la grande abbaye de Cluny fondée en 910, et son réseau européen de monastères et de dépendances. Cluny a en effet participé, en particulier entre le 10? et le 12? siècle, aux évolutions de la société médiévale, sur les plans religieux, culturel, artistique, mais aussi social et politique.

A 18h le 30 mai, puis les vendredis soirs de juillet et août, exceptés les premiers vendredis.

Tous publics. Gratuit sur inscription culture.nevers.fr. RDV sur le parvis de l’église (place de la Charte) .

Place de la Charte Eglise Saint Etienne

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

