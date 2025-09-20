Visite guidée de l’église Saint-Florentin Église Saint-Florentin Saint-Florentin

Visite guidée de l’église Saint-Florentin Église Saint-Florentin Saint-Florentin samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’église Saint-Florentin Église Saint-Florentin Saint-Florentin 20 et 21 septembre Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’église Saint-Florentin. Cette église des XVIe et XVIIe siècles renferme une magnifique statuaire, de vitraux de …

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’église Saint-Florentin. Cette église des XVIe et XVIIe siècles renferme une magnifique statuaire, de remarquables vitraux de l’École troyenne et un rare jubé en pierre. De style gothique et Renaissance, sa nef inachevée donne à l’édifice un aspect surprenant qui reste majestueux de par ses dimensions.

Des visites guidées sont prévues à 15h, 16h et 17h (durée estimée : 1h).

Il est également possible de visiter librement l’église de 14h30 à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00.000+02:00

1

https://www.saint-florentin.fr/articles/l-eglise-saint-florentin

Église Saint-Florentin Place de l’Eglise, 89600 Saint-Florentin, France Saint-Florentin Saint-Florentin 89600 Yonne

secretariat@ville-saintflorentin.fr 0386437979

©Office de Tourisme Serein et Armance