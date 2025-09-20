Visite guidée de l’église Saint-Florentin Église Saint-Florentin Saint-Florentin

Visite guidée de l’église Saint-Florentin Église Saint-Florentin Saint-Florentin samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’église Saint-Florentin 20 et 21 septembre Église Saint-Florentin Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’église Saint-Florentin. Cette église des XVIe et XVIIe siècles renferme une magnifique statuaire, de remarquables vitraux de l’École troyenne et un rare jubé en pierre. De style gothique et Renaissance, sa nef inachevée donne à l’édifice un aspect surprenant qui reste majestueux de par ses dimensions.

Des visites guidées sont prévues à 15h, 16h et 17h (durée estimée : 1h).

Il est également possible de visiter librement l’église de 14h30 à 18h.

Église Saint-Florentin Place de l’Eglise, 89600 Saint-Florentin, France Saint-Florentin 89600 Saint-Florentin Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386437979 https://www.saint-florentin.fr/articles/l-eglise-saint-florentin Église du XVIe-XVIIe siècles de style gothique et renaissance : statuaire qui glisse de la tradition gothique vers un maniérisme italien, certaines statues du XVIe siècle sont de l’école troyenne ; rare jubé en pierre de 1600 ; vitraux également d’école troyenne, homogènes et très colorés. L’église se visite en empruntant la clé à l’Office de Tourisme Serein et Armance sur présentation d’une pièce d’identité (hors cérémonie religieuse). Entrée de l’église à 10m de l’Office de tourisme. Grand parking gratuit à 300 m. Gare SNCF à 3 km du centre- ville.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’église Saint-Florentin. Cette église des XVIe et XVIIe siècles renferme une magnifique statuaire, de vitraux de …

© Office de Tourisme Serein et Armance