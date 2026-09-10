Visite Guidée de l’église Saint-Folquin de Pitgam, Église Saint-Folquin, Pitgam

Informations pratiques

Visite Guidée de l’église Saint-Folquin de Pitgam Dimanche 20 septembre, 11h00 Église Saint-Folquin Nord

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir, les 19 et 20 septembre 2026, l’église Saint-Folquin de Pitgam, joyau de notre patrimoine local et flamand.

ASSOCIATION1072 vous propose une visite guidée gratuite le dimanche 20 septembre à 11 h.

Christelle vous contera, lors d’une déambulation (durée prévue : 1 h), l’histoire de notre belle église et vous éclairera sur ses retables, statues et vitraux.

Visite guidée : le dimanche 20 septembre à 11 h

(Réservation souhaitée – places limitées.)

Pour toute information ou réservation pour la visite, contactez-nous par mail à association1072@gmail.com ou par téléphone au 06 84 66 88 11.

Église Saint-Folquin 5 Rue de l’Église, 59284 Pitgam, France Pitgam 59284 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 66 88 11 »}, {« type »: « email », « value »: « association1072@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:association1072@gmail.com »}] La première mention remonte à 1072. Une église, dont il reste une tour carrée et d’importants vestiges romans, a dû être construite fin 11e début XIIe siècle. En 1453, l’église subit une première transformation. En 1644, l’église fut pillée et dévastée. En 1666, elle fut brûlée par les Anglais. En 1704, l’édifice est en partie reconstruit. Restaurations aux 19e et XXe siècles.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir, les 19 et 20 septembre 2026, l’église Saint-Folquin de Pitgam, joyau de notre patrimoine local et flamand.

©ASSOCIATION 1072