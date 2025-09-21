Visite guidée de l’Église Saint Germain et récital d’orgue Parvis de l’église Saint Germain Gagny

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Christian Fonnet vous guidera lors de cette visite. Puis vous assisterez au récital que donnera Lionel Bourgois, titulaire du Grand-orgue de l’église Saint Germain de Gagny.

Parvis de l’église Saint Germain rue du Général Leclerc 93032 Gagny Gagny 93220 Plateau de Franceville Seine-Saint-Denis Île-de-France

