Visite guidée de l’église Saint-Gervais-Saint Protais Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais Laigné-Saint-Gervais

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00
Venez découvrir les richesses de l’église Saint-Gervais-Saint Protais à Laigné-Saint-Gervais.
L’association de protection du patrimoine « La Clé de Voute » vous attend pour une visite guidée à 14h, le samedi 20 septembre.
Visite gratuite – Entrée libre.
Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais Place du Mail Saint-Gervais en Belin Laigné-Saint-Gervais 72220 Saint-Gervais-en-Belin Sarthe Pays de la Loire
Communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois