Visite guidée de l’église Saint-Grégoire Église Saint-Grégoire de Pompignan Pompignan

Visite guidée de l’église Saint-Grégoire Samedi 20 septembre, 10h30 Église Saint-Grégoire de Pompignan Tarn-et-Garonne

Pour un meilleur accueil, préférez l’inscription par email. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Rendez-vous un quart d’heure avant le début de la visite devant l’église Saint-Grégoire de Pompignan. Visite guidée de l’édifice, fruit du travail de la commission Histoire de l’association « Sauvons le Patrimoine de Pompignan ».

Parkings nombreux aux abords de l’église.

Église Saint-Grégoire de Pompignan Église Saint-Grégoire, 82170 Pompignan Pompignan 82170 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « assospp82@gmail.com »}] Eglise reconstruite au milieu du XIXème siècle, elle abrite les trésors légués à la commune par le marquis de Pompignan. L’association « Sauvons le Patrimoine de Pompignan » propose une visite guidée d’une heure et demie, fruit du travail de sa commission histoire. Parking accessible.

© Sauvons le patrimoine de Pompignan