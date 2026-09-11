Visite guidée de l’église Saint-Hermeland à Bagneux, Église Saint-Hermeland, Bagneux
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Hermeland · Bagneux
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Hermeland à Bagneux Dimanche 20 septembre, 19h00 Église Saint-Hermeland Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Joyau de l’architecture et de l’art gothiques, l’église Saint-Hermeland est surnommée « la petite Notre-Dame ». Construite au XIIe siècle et classée monument historique en 1862, Saint-Hermeland a bénéficié d’une campagne de restauration générale en 2019.
Une guide-conférencière vous fera découvrir ce lieu chargé d’histoire.
Église Saint-Hermeland Place de la République, 92220 Bagneux, France Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 0142531416 http://paroisses-bagneux-pentecote.com
Joyau de l’architecture et de l’art gothiques, l’église Saint-Hermeland est surnommée « la petite Notre-Dame ». Construite au XIIe siècle et classée monument historique en 1862, Saint-Hermeland a d’une…
© Wikimedia Chabe01
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