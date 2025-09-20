Visite guidée de l’église Saint-Hermeland Église Saint-Hermeland Bagneux

L’église Saint-Hermeland, d’une grande qualité architecturale, est l’un des premiers édifices classés au titre des monuments historiques en France, dès 1862. Ses décors sculptés sont parmi les plus riches et les plus variés de la banlieue parisienne. Elle est construite entre 1160 et 1230, à une époque de grand renouveau de l’architecture religieuse, puisque le style gothique, que l’on dit inventé à l’abbatiale de Saint-Denis en 1140, va permettre grâce à des avancées techniques (voûte sur croisée d’ogive, arc-boutant) de percer les murs et de faire rentrer la lumière dans les églises, supplantant ainsi l’architecture romane en Île-de-France puis dans tout le pays.

Bien que de dimensions plus réduites, elle est comparée à la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont dépendait la paroisse de Bagneux. À peu près contemporaines, géographiquement proches, elles présentent des similitudes stylistiques qui peuvent laisser penser que les ouvriers de Notre-Dame ont œuvré à Bagneux. Elle renferme des dalles funéraires relevées datant du XIIIe au XVIe siècles, une tribune d’orgue du XVIIe.

Église Saint-Hermeland Place de la République 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 42 31 62 15 http://www.bagneux92.fr Le clocher a été modifié en 1722. Plusieurs aménagement, ainsi que des restaurations, sont mis en œuvre au XIXe siècle. Des dalles funéraires gravées, datant du XIIIe au XVIe siècle, y sont conservées. La tribune d'orgue en bois sculpté date du XVIe siècle. Bus : 128, 162, 188, 388, 391

