visite guidée de l’église Saint-Hilaire Église Saint-Hilaire Loretz-d’Argenton

visite guidée de l’église Saint-Hilaire 20 et 21 septembre Église Saint-Hilaire Deux-Sèvres

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découvrir l’église Saint-Hilaire !

Samedi : visite libre de l’édifice.

Dimanche : visite guidées par les paroissiens. départ de visite toutes les heures.

Église Saint-Hilaire 25 place Saint-Hilaire, 79290 Loretz-d’Argenton Loretz-d’Argenton 79290 Argenton-l’Église Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 67 04 57 Avant la Révolution, le village s’appelait Argenton-les-deux-Eglises. Des deux églises, il n’en reste plus qu’une : l’église Saint-Hilaire, placée sous le patronage du premier évêque de Poitiers.

D’architecture discrète, les culots feuillagés et historiés de sa voûte du XVe siècle sont cependant remarquables, ainsi que la statue naïve de sainte Néomaye filant sa laine. Les vitraux réalisés selon les codes de de l’Art déco s’agencent dans une harmonie de couleurs qui parent l’église de lumières chatoyantes.

© Ville de Thouars