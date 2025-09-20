Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Église Saint-Jean-Baptiste Faverges

Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges Église Saint-Jean-Baptiste Faverges samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges 20 et 21 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges est un édifice religieux dont l’histoire remonte à l’époque paléochrétienne : les vestiges d’un bâtiment romain du Ier siècle et de trois églises du VIe siècle, de vers l’an 800 et vers l’an 1000 sont visibles dans la crypte archéologique.

L’édifice actuel est composé d’un chœur roman du XIIe siècle orné de chapiteaux en molasse verte décorés de fleurs d’eau et de stalles baroques de 1696. Les fonts baptismaux datent eux aussi du XVIIe, quant à la nef et aux collatéraux, ils sont de style néoclassique.

Nos Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc sensibiliseront le public à la nécessité de restauration de l’édifice et à la mise en lumière de son mobilier.

L’église est accessible aux personnes à mobilité réduite, mais pas la crypte archéologique.

Église Saint-Jean-Baptiste 955, route de Viuz, 74210 Faverges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Faverges 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.archeoviuz.fr L’histoire de l’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz remonte à l’époque paléochrétienne : les vestiges d’un bâtiment romain du Ier siècle et de trois églises des VIe, VIIIe et Xe siècles sont visibles dans la crypte archéologique. L’édifice actuel est composé d’un chœur roman du XIIe siècle orné de chapiteaux en molasse verte décorés de fleurs d’eau et de stalles baroques de 1696. Les fonts baptismaux datent eux aussi du XVIIe, quant à la nef et aux collatéraux, ils sont de style néoclassique. Le tout forme un ensemble exceptionnel unique en Savoie.

L’église Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges est un **édifice religieux dont l’histoire remonte à l’époque paléochrétienne** : les vestiges d’un bâtiment romain du Ier siècle et de trois églises du…

© Amis de Viuz-Faverges