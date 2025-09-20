Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Lanzac

Gratuit. Informations auprès de la mairie : 05 65 37 88 53

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite guidée — Église Saint-Jean-Baptiste de Lanzac

Découvrez cette église à travers une visite commentée mettant en lumière :

l’ancienne cloche,

le chemin de croix,

les tableaux restaurés,

et l’horloge.

Une plongée dans l’histoire et les trésors cachés de ce lieu de culte.

Église Saint-Jean-Baptiste Place de l’église, 46200 Lanzac Lanzac 46200 Lot Occitanie https://www.lanzac Cette église, certainement d’origine romane, peut être datée du XIIIe siècle. Elle a cependant subi de multiples remaniements et l’épais crépi qui la recouvre ne permet pas une analyse archéologique précise.

Elle se compose d’une nef unique lambrissée, de deux chapelles formant un transept et d’une abside polygonale. Un grand clocher encadre et surmonte la façade occidentale. À l’intérieur, remarquez une niche liturgique ornée d’un arc accolade, et dans la nef, un bénitier en pierre daté de 1812. Place de l’église.

© Pah Cauvaldor