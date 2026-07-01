Visite guidée de l’église Saint-Julien de Saint-Oulph, Eglise Saint-Julien, Saint-Oulph

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Julien de Saint-Oulph 19 et 20 septembre Eglise Saint-Julien Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Poussez la porte de l’église Saint-Julien de Saint-Oulph et laissez-vous surprendre par ce joyau du patrimoine rural. Entre architecture sobre et charme discret, cette église dévoile un décor authentique et des éléments anciens soigneusement conservés. Une visite guidée vous permettra d’en apprendre davantage sur son histoire : seule église en Champagne-Ardennes à posséder un double clocher. Construite sur des vestiges d’une maison forte, pour accueillir la tombe du Chevalier de Saint-Oulph en 1272. Pierre tumulaire toujours visible …

Eglise Saint-Julien Place des Tilleuls 10170 Saint-Oulph Saint-Oulph 10170 Aube Grand Est 06 42456582 L’église Saint-Julien, église à double clocher et construite en partie au XIIe siècle, intègre un ancien donjon seigneurial dans sa structure. Remaniée aux XVIe et XVIIIe siècles, elle présente une nef simple et un chœur voûté orné de décors baroques.

À l’intérieur, on découvre une pierre tombale de 1272, un autel gothique, des fresques anciennes et des cloches classées. Un édifice singulier mêlant histoire locale et architecture religieuse. Parking

Poussez la porte de l’église Saint-Julien de Saint-Oulph et laissez-vous surprendre par ce joyau du patrimoine rural. Entre architecture sobre et charme discret, cette église dévoile un décor et des…

michele.bonniau©orange.fr