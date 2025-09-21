Visite guidée de l’église Saint-Julien de Thury et son trésor Église Saint-Julien de Thury Thury

Visite guidée de l’église Saint-Julien de Thury et son trésor Église Saint-Julien de Thury Thury dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de l’église Saint-Julien de Thury et son trésor Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Julien de Thury Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’église Saint-Julien de Thury par Michel Mourot, président des Amis de l’église.

Vous découvrirez cet édifice remarquable par son architecture des XVe et XVIe siècles, son trésor de 300 pièces, sa tour accessible avec une terrasse panoramique, ses combles et sa charpente, ses cloches et sa collection lapidaire.

Église Saint-Julien de Thury 89520 Thury Thury 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 07 89 27 99 56 http://thury89.fr Découvrez cette église des XVe et XVIe siècles classée au titre des Monuments historiques et son trésor. Vous pourrez également monter à la tour panoramique et découvrir l’exposition temporaire présentée dans les combles.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée de l’église Saint-Julien de Thury par Michel Mourot, président des Amis de l’église.

© Michel Mourot