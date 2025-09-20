Visite guidée de l’église Saint Laurent Eglise Saint Laurent Blain

Visite guidée de l’église Saint Laurent Eglise Saint Laurent Blain samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’église Saint Laurent 20 et 21 septembre Eglise Saint Laurent Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T15:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T15:+

Visite guidée de l’église Saint Laurent de Blain

Découvrez cet imposant édifice de style romanobyzantin,

érigé à la fin du

XIXe siècle. Son clocher a

été construit en 1959. Outre

la frise des douze frairies

blinoises et les magnifiques

vitraux des transepts et du

choeur, admirez les fresques

réalisées dans la technique «

a Fresco », notamment celle

représentant le Saint Patron

de la ville.

Eglise Saint Laurent Place Jean Guihard 4130 Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Visite guidée de l’église Saint Laurent de Blain