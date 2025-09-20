Visite guidée de l’église Saint Laurent Eglise Saint Laurent Blain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T15:+
Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T15:+
Visite guidée de l’église Saint Laurent de Blain
Découvrez cet imposant édifice de style romanobyzantin,
érigé à la fin du
XIXe siècle. Son clocher a
été construit en 1959. Outre
la frise des douze frairies
blinoises et les magnifiques
vitraux des transepts et du
choeur, admirez les fresques
réalisées dans la technique «
a Fresco », notamment celle
représentant le Saint Patron
de la ville.
Eglise Saint Laurent Place Jean Guihard 4130 Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
