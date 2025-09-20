Visite guidée de l’église Saint-Laurent et de son riche mobilier Église Saint-Laurent Pont-à-Mousson

La visite vous permettra de comprendre le rôle de l’église Saint-Laurent dans l’histoire de la ville de Pont-à-Mousson au travers de son architecture et de son mobilier.

De ses quatre paroisses, Pont-à-Mousson a conservé deux églises d’intérêt patrimonial, dont l’église Saint-Laurent sur la rive gauche de la Moselle.

La paroisse est créée par une poignée d’habitants venus de Maidières, commune voisine et l’église est consacrée en 1235. Elle subit de lourdes transformations aux XVIe et XIXe siècles. Son choeur, dans le style des églises halles, en fait un exemple presque unique en Lorraine.

Elle abrite des œuvres de Ligier Richier, le fameux retable anversois offert par la duchesse Philippe de Gueldre, ainsi que des reliques provenant du Trésor de la Sainte-Chapelle.

L'église Saint-Laurent de Pont-à-Mousson, édifiée au cœur de la ville au début du XVe siècle, est un remarquable témoin du gothique flamboyant en Lorraine. Sa façade élancée, ses voûtes richement décorées et ses vitraux rappellent l'importance de la cité à la fin du Moyen Âge. Agrandie et embellie au fil des siècles, elle abrite de précieuses œuvres d'art sacré, dont un maître-autel baroque et plusieurs statues polychromes. Lieu de culte vivant mais aussi patrimoine historique, l'église Saint-Laurent invite à découvrir l'histoire religieuse et artistique de Pont-à-Mousson dans un cadre architectural exceptionnel.

© Tourisme Pont-à-Mousson