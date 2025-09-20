Visite guidée de l’église Saint-Laurent (Paris 10e) Église Saint-Laurent Paris

Visite guidée de l’église Saint-Laurent (Paris 10e) Église Saint-Laurent Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’église Saint-Laurent (Paris 10e) 20 et 21 septembre Église Saint-Laurent Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Il s’agit d’une visite guidée de l’église. Elle permet d’attirer l’attention sur les trésors architecturaux de celle-ci : façade du XIXe siècle avec une lave émaillée racontant l’histoire de Saint-Laurent, clefs de voutes de près de 2 mètres dans la nef et le transept, chapelles dont la chapelle Notre-Dame des malades, siège d’une ancienne archiconfrérie d’attention portée aux malades (la vierge y est couronnée) ; nombreux vitraux du XIXe et XXe siècle, Chaire, piéta, grande croix, maître autel comportant une plaque métallique représentant le cène…

Église Saint-Laurent 68 Boulevard de Magenta, 75010 Paris, France Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France 0146072465 https://www.asaintlaurent.com

