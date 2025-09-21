Visite guidée de l’église Saint Léger de Socx Eglise Saint Léger Socx

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée de l’église Saint-Léger et montée possible au clocher.

Hallekerque gothique du XVIème/XVIIème siècle. Tour et flèche d’une hauteur totale de 42 mètres.

Mobilier: maître autel, stalles, retables classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire.

Classement aux Monuments Historiques.

La montée du clocher pour les plus jeunes se fait sous la responsabilité des parents.

Eglise Saint Léger La place 59380 SOCX Socx 59380 Nord Hauts-de-France 0328686308 http://www.mairie-socx.fr/ Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, parkings priches

Mairie de SOCX