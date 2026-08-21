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AGENDA · Ruffey-lès-Beaune

Visite guidée de l’église Saint-Léger et de son clocher, Église Saint-Léger, Ruffey-lès-Beaune

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Léger · Ruffey-lès-Beaune

Visite guidée de l’église Saint-Léger et de son clocher, Église Saint-Léger, Ruffey-lès-Beaune

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Léger
Adresse
Rue du Chemin neuf, 21200 Ruffey-les-Beaune
Ville
21200 Ruffey-lès-Beaune
Département
Côte-d'Or
Tarif
visite gratuite et guidée

Visite guidée de l’église Saint-Léger et de son clocher 19 et 20 septembre Église Saint-Léger Côte-d’Or

visite gratuite et guidée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Léger de Ruffey-lès-Beaune !
L’église Saint-Léger, reconnaissable à son clocher emblématique et son toit bourguignon, vous ouvre ses portes. Exceptionnellement, son clocher sera accessible pour une vue unique sur les alentours.
Visites gratuites et guidées : une occasion idéale pour explorer ce patrimoine local !

Église Saint-Léger Rue du Chemin neuf, 21200 Ruffey-les-Beaune Ruffey-lès-Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Eglise St Léger

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