Visite guidée de l’église Saint-Léger et de son clocher, Église Saint-Léger, Ruffey-lès-Beaune

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Léger et de son clocher 19 et 20 septembre Église Saint-Léger Côte-d’Or

visite gratuite et guidée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Léger de Ruffey-lès-Beaune !

L’église Saint-Léger, reconnaissable à son clocher emblématique et son toit bourguignon, vous ouvre ses portes. Exceptionnellement, son clocher sera accessible pour une vue unique sur les alentours.

Visites gratuites et guidées : une occasion idéale pour explorer ce patrimoine local !

Église Saint-Léger Rue du Chemin neuf, 21200 Ruffey-les-Beaune Ruffey-lès-Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Eglise St Léger

©