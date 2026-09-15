Informations pratiques

Alençon

Visite guidée de l’Eglise Saint-Léonard

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’Eglise Saint Léonard à Alençon.

Le samedi 19 septembre à 10h30

Le dimanche 20 septembre à 14h30

Durée de visite : 1h

Réservation conseillée

Rendez-vous à l’accueil d’Alençon Tourisme au 38 rue aux sieurs. .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 33 66

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English : Visite guidée de l’Eglise Saint-Léonard

L’événement Visite guidée de l’Eglise Saint-Léonard Alençon a été mis à jour le 2026-09-03 par OT CUA ALENCON