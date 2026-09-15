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AGENDA · Alençon

Visite guidée de l’Eglise Saint-Léonard Alençon

samedi 19 septembre 2026 · Alençon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
38 Rue aux Sieurs
Ville
61000 Alençon
Département
Orne
Tarif

Alençon

Visite guidée de l’Eglise Saint-Léonard

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’Eglise Saint Léonard à Alençon.
Le samedi 19 septembre à 10h30
Le dimanche 20 septembre à 14h30
Durée de visite : 1h
Réservation conseillée
Rendez-vous à l’accueil d’Alençon Tourisme au 38 rue aux sieurs.   .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 33 66 

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English : Visite guidée de l’Eglise Saint-Léonard

L’événement Visite guidée de l’Eglise Saint-Léonard Alençon a été mis à jour le 2026-09-03 par OT CUA ALENCON

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