Visite guidée de l’Eglise Saint-Léonard Alençon
samedi 19 septembre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Visite guidée de l’Eglise Saint-Léonard
38 Rue aux Sieurs Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’Eglise Saint Léonard à Alençon.
Le samedi 19 septembre à 10h30
Le dimanche 20 septembre à 14h30
Durée de visite : 1h
Réservation conseillée
Rendez-vous à l’accueil d’Alençon Tourisme au 38 rue aux sieurs. .
38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 33 66
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English : Visite guidée de l’Eglise Saint-Léonard
L’événement Visite guidée de l’Eglise Saint-Léonard Alençon a été mis à jour le 2026-09-03 par OT CUA ALENCON
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