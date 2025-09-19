visite guidée de l’église Saint Louis du Plouich Marcq-en-Barœul

visite guidée de l’église Saint Louis du Plouich

100 rue Pasteur Marcq-en-Barœul Nord

L’Eglise St Louis a plus de 100 ans et possède des vitraux qui retracent la vie de St Louis depuis son adolescence auprès de sa mère Blanche de Castille, jusqu’à sa mort à Tunis. En plus des visites guidées il est possible de faire des visites libres et de découvrir la richesse de l’église à partir des QR Code. Une visite accessible à tous avec un quiz illustré pour les plus jeunes. .

100 rue Pasteur Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France +33 3 20 55 18 44

