Visite guidée de l’église Saint-Louis Église Saint-Louis Villemomble

Visite guidée de l’église Saint-Louis Église Saint-Louis Villemomble samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de l’église Saint-Louis 20 et 21 septembre Église Saint-Louis Seine-St-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Suite à la restauration de l’église Saint-Louis en 2024, venez découvrir ou redécouvrir ce monument emblématique de la Ville, avec son clocher désormais classé, la chapelle Saint-Genest encore le msytère de sa croix de pierre.

En parallèle de la rénovation, le clocher a reçu une reconnaissance sans précédent. En effet, si l’église a été inscrite au titre des monuments historiques en 1996, le campanile, lui, a été classé au mois d’août 2024, symbole fort du caractère exceptionnel de cet édifice. Il a ainsi intégré la liste des 14 300 immeubles classés au titre des monuments historiques. Ces derniers reçoivent un statut juridique particulier destiné à les protéger pour leur intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique afin qu’ils soient conservés, restaurés et mis en valeur. Une protection qui assure de beaux jours à cette église pas tout à fait comme les autres.

Visite commentée.

Église Saint-Louis 11bis Pl. de la République, 93250 Villemomble, France Villemomble 93250 Seine-St-Denis Île-de-France L’église est édifiée en 1901 par l’architecte Georges Dumont. Elle est composée d’une ossature métallique et d’un remplissage de pierres meulières. En 1926, Paul Tournon construit le clocher en ciment sculpté « a fresco » par Carlo Sarrabezolles.

Suite à la restauration de l’église Saint-Louis en 2024, venez découvrir ou redécouvrir ce monument emblématique de la Ville, avec son clocher désormais classé, la chapelle Saint-Genest encore le de …

@ Guillaume Roussel