Visite guidée de l’église Saint-Macaire Église Saint-Macaire Escanecrabe

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

15h00 – Visite guidée de l’église Saint-Macaire, à la découverte de son histoire et de son patrimoine architectural.

Église Saint-Macaire 31350 Escanecrabe Escanecrabe 31350 Haute-Garonne Occitanie 06 86 98 31 74 Cette charmante église du XIV-XVe siècle présente un clocher fortifié à trois étages. Parking.

