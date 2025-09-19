Visite guidée de l’église Saint-Martin, classée au titre des monuments historiques Église Saint-Martin Triel-sur-Seine

Visite guidée de l’église Saint-Martin, classée au titre des monuments historiques Église Saint-Martin Triel-sur-Seine vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de l’église Saint-Martin de TRiel-sur-Seine.

Présentation pour les scolaires le 19 septembre et pour tout public le 21 septembre après-midi.

Architecture, vitraux et crypte

Église Saint-Martin 20 Rue Galande, 78510 Triel-sur-Seine, France Triel-sur-Seine 78510 Yvelines Île-de-France 0139706119

Visite commentée

Jean-Pierre HOULLEMARE pour TMH