Visite guidée de l’église Saint Martin de Beuvry et Exposition photographique de l’histoire de sa restauration Église Saint Martin de Beuvry Beuvry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite guidée de l’église Saint Martin de Beuvry (édifice classé Monument Historique MH par arrêté du 17 janvier 1920)

Exposition de fonds photographique et documentaire de l’état des démolitions de l’édifice au lendemain de la grande guerre et de l’histoire de sa restauration par l’architecte en chef des monuments historiques Pierre Paquet

Diffusion d’un livre d’exposition édité par le Club d’Histoire de Beuvry

Église Saint Martin de Beuvry 19 rue Sadi Carnot 62660 Beuvry Beuvry 62660 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0682701038 Le site où est actuellement construit l’église Saint-Martin de Beuvry-sur-Loisne est un exemple typique des lieux choisis pour rendre un culte. Ce site en élévation, est orienté vers le ciel et vers le soleil levant.

La première église construite en ce lieu, dont il ne reste aucune trace, est édifiée sous l’impulsion du confesseur du roi des Francs, Clovis. C’est le moine Saint Vaast, après le baptême de Clovis par Saint Rémi, qui est envoyé à Arras pour fonder un diocèse. Il évangélise les Béthunois. Il baptise sur les bords de la Lawe à Catorive. Il est certain que le promontoire du Monchet a toujours été un lieu privilégié dédié au culte et que Vaast y inaugure le culte chrétien. Ces premiers édifices, soumis aux intempéries, aux incendies et aux conflits, ne résistèrent pas au-delà de cinq siècles. Aux alentours de l’an mil, de nouvelles constructions chrétiennes apparaissent dont les cathédrales romanes, et probablement un deuxième édifice chrétien à Beuvry. Cinq siècles plus tard, vers 1530, une nouvelle église est reconstruite. Charles Quint a pour objectif de contrer la Réforme. Dans les provinces du nord, proches des Pays-Bas, où le protestantisme était particulièrement fort, la menace du calvinisme se faisait sentir. Les seigneurs et les villes du nord cherchent donc à résister à l’impact de cette réforme en construisant des lieux de culte catholiques et des institutions de formation religieuse. De nombreuses églises fortifiées sont construites ou rénovées pendant cette période. Ces églises combinent des fonctions religieuses et défensives, et certaines d’entre elles, comme celles de Tavernes ou Habarcq, témoignent de la volonté de défendre la foi catholique tout en protégeant les populations locales des incursions protestantes ou des attaques étrangères. Ces églises fortifiées sont souvent dotées de tours-clochers imposantes et de murs épais, caractéristiques de cette époque de tensions religieuses et politiques.

L’église de Beuvry s’inscrit dans un programme architectural gothique flamand flamboyant, réalisé par des géomètres et des sculpteurs responsables de plusieurs chantiers dans la région. Citons les chantiers contemporains de l’église Saint Vaast à Béthune (1547), l’église Saint Amé à Lestrem (1507), et l’église Saint Martin à Hersin Coupigny (1565). Ces édifices sont tous en grès et partagent des caractéristiques d’une même école architecturale. -Présence de stationnement

-A 12min de la sortie n°6 de l’autoroute A26

-A 25min à pied de la gare ferroviaire de Beuvry-les-Béthune

