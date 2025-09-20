Visite guidée de l’église Saint-Martin de Chouday Chouday

Rue de l’Église Chouday Indre

Dans le Cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Mairie de Chouday organise des visites de l’église Saint-Martin.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 des visites guidées seront proposées toutes les heures.

En exclusivité, le clocher sera visitable et son histoire vous sera contée.

Si le temps le permet, un rassemblement de quelques voitures anciennes aura aussi lieu.

Une buvette et un espace de pique-nique seront disponibles sur place.

La réservation est obligatoire pour la visite guidée. .

English :

As part of the European Heritage Days, the Mairie de Chouday is organizing tours of the Saint-Martin church.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes organisiert das Rathaus von Chouday Besichtigungen der Kirche Saint-Martin.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la Mairie de Chouday organizza visite alla chiesa di Saint-Martin.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el ayuntamiento de Chouday organiza visitas guiadas a la iglesia de Saint-Martin.

