Visite guidée de l’église Saint-Martin de Cormeilles Église Saint-Martin Cormeilles-en-Parisis

Visite guidée de l'église Saint-Martin de Cormeilles

2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visites commentées

Église Saint-Martin 124 Rue Gabriel Péri, 95240 Cormeilles-en-Parisis, France Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France https://eglisesaintmartincormeilles.com Plusieurs grandes campagnes de construction : époque romane ou première période du gothique (crypte, chœur) , début XIIIe siècle (surélévation du chœur et son voûtement) , XVe siècle (nef) , début XVIe siècle (bas-côté sud du sanctuaire). Divers embellissements aux XVIIe et XVIIIe siècles. Au XIXe siècle, flèche du clocher et façade ouest reconstruites sous la direction de l’architecte dicésain Blondel.

(c) ASESM