Visite guidée de l’église Saint-Martin de Grentzingen, Eglise Saint-Martin, Illtal

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Martin de Grentzingen Samedi 19 septembre, 19h00 Eglise Saint-Martin Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:58:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:58:00+02:00

Visite guidée de l’intérieur de l’église Saint-Martin avec, en particulier, l’orgue Schwenkedel et son buffet qui ont été classés au titre des monuments historiques le 17 novembre 2015 au titre des objets.

Eglise Saint-Martin 62 rue du chemin de fer 68960 Illtal Illtal 68960 Grentzingen Haut-Rhin Grand Est 0389079821 https://illtal.fr/ L’église Saint-Martin a été construite de 1782 à 1784.

Visite guidée de l’intérieur de l’église Saint-Martin.

©Dominique Sengelin