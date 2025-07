VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT MARTIN DE LONDRES MILLE ANS D’HISTOIRE Saint-Martin-de-Londres

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT MARTIN DE LONDRES MILLE ANS D’HISTOIRE Saint-Martin-de-Londres mercredi 16 juillet 2025.

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT MARTIN DE LONDRES MILLE ANS D’HISTOIRE

Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Partez à la découverte de l’église Saint-Martin de Ondres à travers une visite guidée proposée par Léia Crobu

Partez à la découverte de l’église Saint-Martin de Ondres à travers une visite guidée proposée par Léia Crobu .

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 00 10 mairie@ville-smdl.fr

English :

Discover the Saint-Martin church in Ondres with a guided tour led by Léia Crobu

German :

Entdecken Sie die Kirche Saint-Martin in Ondres bei einer von Léia Crobu angebotenen Führung

Italiano :

Scoprite la chiesa di Saint-Martin a Ondres con una visita guidata condotta da Léia Crobu

Espanol :

Descubra la iglesia de Saint-Martin de Ondres en una visita guiada por Léia Crobu

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT MARTIN DE LONDRES MILLE ANS D’HISTOIRE Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2025-07-12 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP