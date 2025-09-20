Visite guidée de l’église Saint-Martin de Palaiseau Église Saint-Martin Palaiseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée de l’église Saint-Martin de Palaiseau des XIIe XIIIe et XVe siècle.

Tableaux restaurés « la Vierge à l’enfant » école flamande XVIe siècle et « Agar et l’Ange ».

Crypte abritant le tombeau de la famille Arnauld de Port-Royal depuis 300 ans.

Église Saint-Martin Rue de la Pie-Voleuse 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France 06 25 39 80 25 RER B : station Palaiseau

Visite commentée